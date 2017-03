Continuar a ler

A Clássica das Aldeias do Xisto vai unir a Aldeia da Barroca, Fundão, à Aldeia da Cerdeira, Lousã, num traçado de 140,6 quilómetros de permanente sobe e desce, que engloba quatro contagens de montanha.



A prova tem ainda o aliciante adicional de ser a derradeira prova pontuável para o Troféu Liberty Seguros, uma competição que está ao rubro, tendo Amaro Antunes (W52-FC Porto) e Francisco Campos (Miranda/Mortágua) empatados no comando.



A seleção nacional, que inclui André Cardoso, Ricardo Vilela e Tiago Machado, vai participar na Clássica Aldeias do Xisto, prova internacional que se disputa no domingo, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC)."A equipa de Portugal, orientada por José Poeira, irá conjugar a experiência de André Cardoso, Ricardo Vilela e Tiago Machado, com a juventude dos sub-23 André Carvalho, Daniel Viegas, Ivo Oliveira, João Almeida e Rui Oliveira, proporcionando aos mais jovens uma corrida de preparação para os compromissos da Taça das Nações em contexto competitivo de grande exigência", pode ler-se no comunicado da FPC.