No país vizinho, e nas mesmas datas, ou seja, entre quarta-feira e domingo, correrão sete formações da 1ª divisão da UCI: repetem a Movistar, Sky, Lotto Soudal e LottoNL, às quais se juntam a Astana (CAZ), Drapac (EUA) e a AG2R (FRA).



Quanto aos ciclistas, a Volta ao Algarve apresenta um lote mais vasto de figuras de primeiro plano – o australiano Richie Porte, o norte-americano Tejay van Garderen, o britânico Geraint Thomas, o polaco Michal Kwiatkowski e o luxemburguês Bob Jungels são algumas delas –, mas na Andaluzia estará em ação o mais mediático ciclista da atualidade, Chris Froome. Para o britânico, será a estreia em 2018, numa altura em que é investigado pelo doping na Vuelta de 2017.

As duas corridas, de resto, terão transmissão em direto na Eurosport, sendo que a Volta ao Algarve também vai passar em direto num canal nacional, na TVI24.



Ainda que já se tenham disputado provas na Austrália, Argentina e Colômbia, a verdade é que não estamos longe da realidade se dissermos que a época velocipédica começa verdadeiramente esta semana, com as primeiras corridas por etapas na Europa. E são duas as provas que vão animar o Velho Continente. São elas a Volta ao Algarve e a Volta à Andaluzia.Numa e noutra haverá equipas do World Tour, sendo que o maior número delas vai competir no nosso país, 13, ao todo. São elas a Sky (GBR), Quick-Step (BEL), BMC (EUA), Sunweb (ALE), Trek (EUA), Movistar (ESP), Bora (ALE), FDJ (FRA), Lotto NL (HOL), Lotto Soudal (BEL), Dimension Data (Á. SUL), Katusha (SUI) e UAE Team Emirates (UAE).

Autor: Ana Paula Marques