Na geral, o quarteto mais bem colocado do Sporting-Tavira encontra-se a 10 segundos de Carstensen – bonificou graças ao seu triunfo –, com Toffali (11º), Marque (27º), Nocentini (31º) e Brandão (34º). A equipa portuguesa está em 6º lugar na tabela coletiva, com o mesmo tempo da Bike.



Para o dia de hoje, o terreno também será favorável a roladores ou sprinters, com partida de Ndende e chegada a Foumagou (173 km).



Portugueses no WorldTour

Também em ambiente mais quente que as atuais temperaturas da Europa, o Tour Down Under arranca hoje com a 1ª etapa, entre Port Adelaide e Lyndoch (145 km), na Austrália, com a estreia dos seis portugueses que atuam no WorldTour.



Rui Costa (UAE), antigo campeão mundial, será o foco das atenções, num pelotão recheado de estrelas, entre as quais Richie Porte (AUS/BMC) – defende o título de 2017 –, o tricampeão mundial Peter Sagan (ESQ/Bora) ou André Greipel (ALE/Lotto).



A primeira prova por etapas da temporada não começou nada mal para o Sporting-Tavira, com os seus principais corredores, entre os quais o italiano Nicola Toffali (10º lugar), a chegarem integrados no pelotão da 1ª etapa da Tropicale Amissa Bongo, que decorre até domingo no Gabão.A tirada entre Kango e Lambarene (146 km) foi conquistada ao sprint pelo dinamarquês Lucas Carstensen (Bike), seguido do francês Adrien Petit (Direct Energie) e pelo argelino Youcef Reguigui (Sovac), com Toffali, o espanhol Alejandro Marque (27º), o italiano Rinaldo Nocentini (31º) e Joni Brandão (34º) a chegarem com o mesmo tempo do vencedor.Mais atrasados, cortaram a meta Fábio Silvestre (60º lugar, a 1.05 minutos) e o espanhol Mario Gonzalez (69º, a 1.17).

