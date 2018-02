Como diretor desportivo, Vidal Fitas sabe o que é vencer a Volta a Portugal e mais de uma vez. Festejou entre 2008 e 2011, sempre com o Clube de Ciclismo de Tavira. O antigo ciclista quer recuperar o título, agora com a equipa agregada ao Sporting, o que acontece pela terceira temporada seguida.





Continuar a ler

O plantel do Sporting-Tavira para este ano apresenta três caras novas, mas o italiano Rinaldo Nocentini, o espanhol Alejandro Marque e o português Joni Brandão continuam a ser as principais figuras. Para este último, 2017 é um pouco para esquecer, após ter falhado a Volta devido a doença. "Está aí 2018 e queremos conquistar muitas vitórias porque somos um coletivo e quem ganhar, ganha para o Sporting/Tavira".



Já Nocentini, que começou bem a época ao vencer duas etapas na Tropicale Amissa Bongo, não está preocupado com a idade (40 anos). "Estou motivado e preparado para fazer uma boa época com a equipa e se possível começando já na Volta ao Algarve."



PLANTEL PARA 2018



NOME EQUIPA ANTERIOR

Rinaldo Nocentini (ITA) Sporting

Alexandro Marque (ESP) Sporting

Joni Brandão (POR) Sporting

David Livramento (POR) Sporting

Frederico Figueiredo (POR) Sporting

Mário González (ESP) Sporting

Fábio Silvestre (POR) Sporting

Valter Pereira (POR) Sporting

Valter Trueba (ESP) Efapel

Nicola Toffali (ITA) Cycling 0711

Alexsandr Grigoryev (RUS) Mutual Levante O plantel do Sporting-Tavira para este ano apresenta três caras novas, mas o italiano Rinaldo Nocentini, o espanhol Alejandro Marque e o português Joni Brandão continuam a ser as principais figuras. Para este último, 2017 é um pouco para esquecer, após ter falhado a Volta devido a doença. "Está aí 2018 e queremos conquistar muitas vitórias porque somos um coletivo e quem ganhar, ganha para o Sporting/Tavira".Já Nocentini, que começou bem a época ao vencer duas etapas na Tropicale Amissa Bongo, não está preocupado com a idade (40 anos). "Estou motivado e preparado para fazer uma boa época com a equipa e se possível começando já na Volta ao Algarve."Rinaldo Nocentini (ITA) SportingAlexandro Marque (ESP) SportingJoni Brandão (POR) SportingDavid Livramento (POR) SportingFrederico Figueiredo (POR) SportingMário González (ESP) SportingFábio Silvestre (POR) SportingValter Pereira (POR) SportingValter Trueba (ESP) EfapelNicola Toffali (ITA) Cycling 0711Alexsandr Grigoryev (RUS) Mutual Levante Diretor-desportivo: Vidal Fitas



Autor: Luís Santos

"O sonho é voltar a ver a Praça da República na cidade cheia como um ovo para receber e consagrar os ciclistas", disse Vidal Fitas, em Tavira, durante a apresentação do plantel, depois de o mesmo ter subido ao relvado do Estádio de Alvalade. "As duas épocas anteriores foram atípicas. A primeira devido a um plantel feito à pressa, a segunda pelos muitos contratempos que impediram melhores resultados", frisou o diretor desportivo, esperançado que em 2018 seja concretizado o desejo da camisola amarela na Volta. "Este ano já temos um conhecimento melhor dos ciclistas e esperamos, sem azares, alcançar muitas vitórias e a principal de todas, a Volta a Portugal." Mas azares já aconteceram, com a queda de Fábio Silvestre no Gabão, tendo o ciclista sido operado à perna, que o afasta dos primeiros meses da temporada.