O segundo classificado foi o arménio Edgar Stepanyan e o holandês Roy Pieters fechou o pódio.



Rui Oliveira chegou a integrar um grupo de fugitivos, no qual era claramente o mais forte, de tal modo que deixou todos os colegas de iniciativa para trás.



No entanto, saído do pelotão, Robbe Ghys alcançou o luso na frente da corrida. O belga revelou-se mais forte e, após descolar, Rui Oliveira decidiu esperar pelo pelotão, enquanto Ghys completava a volta de avanço que lhe garantiu o triunfo.



"O ataque em que esteve envolvido provocou alguma fadiga, que não permitiu ao Rui estar melhor na fase final", explicou após a prova o selecionador nacional, Gabriel Mendes.



O português Rui Oliveira classificou-se este sábado em 17.º na final da prova de scratch da Taça do Mundo de ciclismo de pista, que se está a disputar em Pruszków, Polónia, até domingo.Rui Oliveira terminou a corrida de 15 quilómetros (60 voltas à pista) integrado no pelotão, com uma volta de atraso para o belga Robbe Ghys, único corredor que dobrou o grupo principal, o que lhe valeu a medalha de ouro.

Autor: Lusa