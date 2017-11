Continuar a ler

No scratch, a primeira das quatro etapas enfrentadas pelos corredores, Oliveira foi 12.º, antes de ser 16.º na corrida de eliminação e 12.º na prova por pontos que encerrou a competição.Na corrida de eliminação, a corrente da bicicleta do ciclista luso saltou, o que atrasou a partida até que tivesse recebido uma nova bicicleta.Na corrida por pontos, Ivo Oliveira recuperou terreno ao conseguir 20 pontos por ter conseguido uma volta de avanço sobre o pelotão e 13 pontos adicionais, subindo ao nono lugar final.O ouro coube ao francês Benjamin Thomas, campeão do mundo da especialidade, com 151 pontos, que liderou a prova desde a segunda etapa.Seguiu-se o dinamarquês Niklas Larsen, que somou 140 pontos, com o espanhol Albert Torres a fechar o pódio com 125.Na sexta-feira, o ciclista luso, recém-coroado vice-campeão europeu de perseguição individual, terminou em 16.º a prova de scratch, entre 24 participantes.