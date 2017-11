Continuar a ler

A medalha de ouro foi conquistada pelo dinamarquês Niklas Larsen, com 191 pontos. O segundo classificado foi o líder do 'ranking' mundial desta disciplina, o polaco Szymon Sajnok, com 149 pontos, e no último lugar do pódio ficou o suíço Claudio Imhof, com 147.



A Taça do Mundo de Pista prossegue no próximo fim de semana, em Manchester, Inglaterra, com a presença de Ivo Oliveira, que vai competir em scratch e omnium.

O português Rui Oliveira foi 12.º no omnium da primeira etapa da Taça do Mundo de ciclismo de pista, disputada em Pruszków, Polónia.Depois de ser oitavo em scratch, décimo na tempo race e nono em eliminação, entrava em 11.º da geral na corrida por pontos, última prova do concurso de omnium, em que não conseguiu conquistar qualquer ponto, para fechar com 72 pontos, os mesmos com que iniciou esta ronda.

Autor: Lusa