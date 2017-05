Continuar a ler

Na geral, Dumoulin manteve a liderança, com 21 segundos de avanço sobre o colombiano Nairo Quintana (Movistar) e 1.12 minutos sobre o italiano Vincenzo Nibali (Bahrain Merida).Esta sexta-feira, corre-se a 19.ª e antepenúltima etapa, entre San Candido/Innichen e Piancavallo, num percurso de 191 quilómetros, com três contagens de montanha, a última das quais de primeira categoria a coincidir com a meta.