Inaugurado em 2002, em Aigle, na Suíça, o Centro Mundial de Ciclismo é uma instituição de formação e educação ao mais alto nível, reconhecida pelo Comité Olímpico Internacional.



O projeto reúne os melhores jovens atletas mundiais, que vão se dedicar em exclusivo aos programas de treino e desenvolvimento das suas capacidades desportivas e intelectuais, com vista à evolução e participação nos mais prestigiados eventos, como Jogos Olímpicos, taças e campeonatos do mundo da modalidade.



"Agradeço à Aldro Team pela oportunidade que me foi dada e pela compreensão e à Federação Portuguesa de Ciclismo pelo apoio nesta decisão", completou o atleta, que se tinha vinculado para esta época à formação espanhola, que entretanto o libertou.

Tiago Antunes vai ser o segundo português da história a integrar a equipa do Centro Mundial de Ciclismo, projeto da União Ciclista Internacional (UCI) que visa o desenvolvimento e aperfeiçoamento das capacidades dos melhores jovens talentos internacionais."Vai ser sem dúvida uma grande oportunidade para o meu desenvolvimento, assim como para o futuro do ciclismo em Portugal", regozijou-se, no seu Facebook, o atleta de 20 anos, que em 2016 e 2017 representou a Sicasal.

