Naquela que é uma das mais antigas corridas de Lisboa, disputada desde 1910, a Subida à Glória completou ontem mais uma edição espetacular, com a vitória a pertencer a Tiago Simões (BTT Anajô Piscinas), que venceu pela primeira vez a corrida mais curta do Mundo, com 265 metros, sendo secundado por Pedro Garcia (20 km Almeirim) e Ricardo Marinheiro (Maiatos). Marta Branco (Maiatos) venceu a prova feminina.Disputada no início da noite, a corrida foi uma experiência excecional para os participantes, entre os quais muitos anónimos ou atletas de grande craveira, como o canoísta Fernando Pimenta, multimedalhado em Jogos Olímpicos, Mundiais e Europeus, que acabou em 24º lugar, com o tempo de 54,426 segundos: "Foi um desafio que consegui concluir com sucesso. Uma prova muito diferente do habitual, pois complemento o meu treino com ciclismo, BTT e estrada, mas nunca tinha estado numa prova mítica como esta. O meu resultado nem foi nada mau, tendo em conta que tive de contornar um ciclista que se tinha atrasado, pelo que aí perdi algum tempo. Para o próximo ano também não vou faltar", considerou o atleta, que agradeceu o convite de Joaquim Gomes, diretor da Volta a Portugal e um dos homens da Podium Eventos, e de Ricardo Costa (classificações.net).Quem também esteve em destaque foi Ricardo Marinheiro, igualmente conhecido como ‘Torpedo da Glória’. O vencedor das edições de 2013, 2014 e 2015, e recordista do percurso (35,59 s em 2015), que liga os Restauradores ao Bairro Alto – a pendente média é acima dos 17%–, foi cotado com o melhor tempo, ao registar 37,42. *

Autor: Alexandre Reis