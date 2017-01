Continuar a ler

Num traçado montanhoso percorrido em grande parte sob chuva, o belga cruzou a meta após 4:06.42 horas, batendo o colega e compatriota Louis Vervaeke, segundo classificado, por 24 segundos, e Vicente García de Mateos.



O ciclista da equipa portuguesa Louletano-Hospital de Loulé, que está a representar a seleção espanhola, foi terceiro, a 29 segundos.



Nuno Bico (Movistar) foi o único ciclista nacional a terminar o Troféu Serra de Tramuntana, sendo 67.º, a 20.03 minutos do vencedor.



O ciclista belga Tim Wellens (Lotto Soudal) venceu esta sexta-feira o Troféu Serra de Tramuntana, o segundo do Challenge de Maiorca, com Nuno Bico (Movistar) a ser o único português a terminar a prova espanhola.Um dia depois do triunfo do seu colega de equipa, o alemão André Greipel, no primeiro dos troféus do Challenge de Maiorca, Tim Wellens deu nova vitória à Lotto Soudal, ao chegar isolado a Deia, após 153,9 quilómetros desde Sóller.

Autor: Lusa