Na estrada da prova italiana, de 07 a 13 de março, Froome vai encontrar o holandês Tom Dumoulin (Sunweb), vencedor da Volta a Itália em 2017, bem como o 'top 3' do 'Tour' do ano passado, com o colombiano Rigoberto Urán (Education First Drapac-Cannondale), segundo, e o francês Romain Bardet (AG2R), nomes já confirmados na prova.Igualmente anunciadas estão as presenças do italiano Vincenzo Nibali (Bahrain Mérida), do espanhol Mikel Landa (Movistar) e do colombiano Miguel Ángel López (Astana), além de 'sprinters' e 'caçadores' de etapas como o eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) ou o australiano Caleb Ewan (Michelton-Scott).