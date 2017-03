Continuar a ler

O último dia do Tirreno-Adriático ficou ainda marcada pela situação caricata que viveu o campeão mundial Peter Sagan, obrigado a parar de pedalar e a sair da estrada para se desviar de um senhor que atravessava uma passadeira acompanhado do seu cão. Ainda assim, o ciclista eslovaco prosseguiu depois a prova sem problemas.



Classificação da 7.ª etapa



1. Rohan Dennis (Austrália/BMC Racing), 11:18"

2. Jos van Emden (Holanda/LottoNL), +3"

3. Michael Hepburn (Austrália/Orica), m.t.

4. Steve Cummings (Grã-Bretanha/Dimension Data), +8"

5. Primoz Roglic (Eslovénia/LottoNL), +11"

6. Maciej Bodnar (Polónia/BORA), +15"

7. Edvald Boasson Hagen (Noruega/Dimension Data), m.t.

8. Geraint Thomas (Grã-Bretanha/Team Sky), +16"

9. Ryan Mullen (Irlanda/Cannondale), +17"

10. Alex Dowsett (Grã-Bretanha/Movistar), m.t.



Classificação geral final



1. Nairo Quintana (Colômbia/Movistar), 25:56:27"

2. Rohan Dennis (Austrália/BMC Racing), +25"

3. Thibaut Pinot (França/FDJ), +36"

4. Primoz Roglic (Eslovénia/LottoNL), +45"

5. Geraint Thomas (Grã-Bretanha/Team Sky), +58"

6. Tom Dumoulin (Holanda/Sunweb), +1:01"

7. Jonathan Castroviejo (Espanha/Movistar), +1:18"

8. Rigoberto Uran (Colômbia/Cannondale), +1:36"

9. Bauke Mollema (Holanda/Trek), +1:38"

10. Domenico Pozzovivo (Itália/AG2R), +1:59"



O colombiano Nairo Quintana confirmou esta terça-feira o triunfo no Tirreno-Adriático, apesar de ter terminado o contrarrelógio final na 45.ª posição. O ciclista da Movistar venceu a prova italiana pela segunda vez, deixando o australiano Rohan Dennis (BMC), vencedor desta última etapa e 2.º classificado na geral, a 25 segundos.Num crono de 10 km disputado nas ruas de San Benedetto del Tronto, Quintana acabou por ter um dia tranquilo, pois tinha 50 segundos de vantagem para o mais direto perseguidor, o francês Thibaut Pinot (FDJ). Este último não conseguiu conservar o 2.º posto, pois Rohan Dennis não deu hipóteses à concorrência, vencendo com uma média superior a 53 km/h. O holandês Jan Van Emden (Lotto) foi o 2.º mais rápido no contrarrelógio, a três segundos do australiano.