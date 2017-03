Continuar a ler

Com esse tempo também está o italiano Damiano Caruso e o norte-americano Tejay van Garderen, também da BMC."Todos estávamos com medo do vento, principalmente nos últimos 50 quilómetros, mas nada aconteceu. Nos dois últimos quilómetros houve vento cruzado, que não foi bom, e alguns ciclistas ficaram para trás, tornando tudo mais fácil. Parabéns à minha equipa, que fez excelente trabalho", disse o duplo campeão do mundo no final.O italiano Elia Viviani (Sky) lançou o 'sprint' a 500 metros da meta, mas o campeão do mundo teve mais pernas e ganhou sem problemas, num pódio que ficou completo pelo belga Jurgen Roelandts (Lotto).A etapa teve um grupo de sete corredores em fuga até 24 quilómetros da meta e uma queda a dois quilómetros do fim reduziu o número de possíveis intervenientes no 'sprint' decisivo.Rui Costa (UAE) foi 25.º e Nelson Oliveira (Movistar) 41.º, com o mesmo tempo do vencedor: o primeiro subiu um posto para 30.º, a 1.08 minutos, enquanto o segundo galgou três posições para 77.º, a 7.21.No sábado, os ciclistas percorrem 187 quilómetros da etapa rainha entre Montalto di Castro e Terminillo, concluída com uma subida de 16 quilómetros, com desnível de 7,3 por cento.