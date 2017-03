Continuar a ler

A prova termina na terça-feira com um contrarrelógio de 10 km.



Classificação da 4.ª etapa



1. Nairo Quintana (Colômbia/Movistar), 5:27:22"

2. Geraint Thomas (Grã-Bretanha/Team Sky), +18"

3. Adam Yates (Grã-Bretanha/Orica), +24"

4. Rigoberto Uran (Colômbia/Cannondale), m.t.

5. Simon Spilak (Eslovénia/Katusha), +29"

6. Tom Dumoulin (Holanda/Sunweb), +41"

7. Domenico Pozzovivo (Itália/AG2R), m.t.

8. Mikel Landa (Espanha/Team Sky), m.t.

9. Thibaut Pinot (França/FDJ), +46"

10. Primoz Roglic (Eslovénia/LottoNL), +51"



Classificação geral



1. Nairo Quintana (Colômbia/Movistar), 16:34:46"

2. Adam Yates (Grã-Bretanha/Orica), +33"

3. Thibaut Pinot (França/FDJ), +56"

4. Jonathan Castroviejo (Espanha/Movistar), +1:01"

5. Rohan Dennis (Austrália/BMC Racing), +1:06"

6. Tom Dumoulin (Holanda/Sunweb), +1:19"

7. Primoz Roglic (Eslovénia/LottoNL), m.t.

8. Geraint Thomas (Grã-Bretanha/Team Sky), +1:23"

9. Daniel Moreno (Espanha/Movistar), +1:27"

10. Domenico Pozzovivo (Itália/AG2R), +1:29"



O também britânico Adam Yates terminou no 3.º posto a 24 segundos do vencedor e segue agora na 2.ª posição da classificação geral, a 33 segundos de Quintana. Rohan Dennis, anterior líder, perdeu muito tempo na tirada e caiu para o 5.º lugar, já a mais de um minuto do colombiano.