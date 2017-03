Continuar a ler

Sagan bateu o francês Thibaut Pinot (FDJ) e o esloveno Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo), com nomes como Geraint Thomas (Sky), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Rigoberto Urán (Cannondale-Drapac), Tom Dumoulin (Sunweb) e o camisola azul Nairo Quintana a seguirem-se-lhes na classificação da etapa, com o mesmo tempo.Rui Costa (UAE Team Emirates) perdeu 50 segundos para os principais favoritos à geral, que é liderada pelo colombiano da Movistar. Quintana tem 50 segundos de vantagem sobre o novo segundo classificado, Thibaut Pinot, com o australiano Rohan Dennis na terceira posição, a 01.06 minutos.Apesar de ter cedido terreno para o camisola azul, o ciclista poveiro subiu ao 17.º lugar da geral, estando a 03.09 minutos de Quintana.Já Nelson Oliveira, o outro português em prova, perdeu 11.07 minutos na jornada de hoje e vai partir para a sexta etapa, uma ligação de 168 quilómetros entre Ascoli Piceno e Civitanova Marche, na 70.ª posição, a 34.03 do seu líder.Mas o grande acontecimento da jornada da prova italiana aconteceu muito antes do final, quando o britânico Adam Yates, segundo à partida para os 209 quilómetros entre Rieti e Fermo, decidiu abandonar.Um dia depois de garantir que se sentia em forma para tentar a sua sorte no Tirreno-Adrático, o líder da Orica-Scott desistiu da corrida, sem que fosse avançada qualquer explicação, ao contrário do que aconteceu com Fabio Aru.O italiano da Astana, vencedor da Vuelta'2015, abandonou ainda antes da partida devido a uma bronco-traqueíte.