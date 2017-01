Continuar a ler

Na etapa de hoje, Caleb Ewan voltou a ser o mais forte no sprint final, completando a etapa em 3:45.19 horas, à frente do eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), bicampeão mundial de estrada, e do holandês Danny van Poppel (Sky), que terminaram com o mesmo tempo.Tal como Ruben Guerreiro, os outros dois portugueses em prova, ambos da Katusha-Alpecin, terminaram integrados no pelotão. José Gonçalves foi 28.º, enquanto Tiago Machado terminou em 43.º, ambos também com o mesmo tempo do vencedor.Na geral, o australiano Richie Porte (BMC), que hoje terminou em 30.º, com o mesmo tempo do compatriota, continua a vestir a camisola de líder, com os mesmos 20 segundos de vantagem sobre o espanhol Gorka Izagirre (Movistar).Ruben Guerreiro subiu uma posição e fixou-se no décimo lugar, a 29 segundos de Porte. José Gonçalves, que partia para esta etapa em 37.º lugar, segue agora uma posição abaixo, a 1.14 minutos do primeiro, enquanto Tiago Machado subiu três lugares na classificação, de 74.º para 71.º, a 4.17.No sábado disputa-se a quinta e penúltima etapa, uma tirada de 151,5 quilómetros que ligará McLaren Vale a Willunga Hill.