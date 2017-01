Continuar a ler

O australiano atacou a um quilómetro da linha de chegada e terminou a etapa em 3:40.13 horas, superando por 20 segundos um quinteto, liderado pelo compatriota Nathan Haas (Dimension Data), agora terceiro da geral, a 51 segundos, e Chaves.



"Foi mais difícil do que nas três vezes anteriores. A equipa fez um trabalho incrível e estou muito contente por ter conseguido o triunfo para eles", disse Porte, não cantando já vitória: "O circuito de Adelaide não é fácil e tudo pode acontecer".



Entre os portugueses, Ruben Guerreiro voltou a ser o melhor, ao ser 21.º, a 46 segundos de Porte, mas perdeu a liderança do prémio da juventude, sendo agora terceiro, a 18 segundos do colombiano Jhonatan Restrepo, companheiro de equipa de José Gonçalves e Tiago Machado na Katusha-Alpecin.



Na geral, Guerreiro segue no 18.º lugar, a 1.25 minutos do líder.



Por seu lado, José Gonçalves foi 25.º na etapa, a 1.01 minutos de Porte, e subiu seis lugares na geral, para 30.º, a 2.25 do australiano, enquanto Tiago Machado foi 58.º, a 3.36, e segue na mesma posição na geral (era 71.º), a 8.03.



O ciclista australiano Richie Porte (BMC) reforçou este sábado a liderança do Tour Down Under, na Austrália, ao vencer a quinta e penúltima etapa, na qual o português Ruben Guerreiro (Trek-Segafredo) foi 21.º e caiu para 18.º da geral.Porte foi pelo quarto ano consecutivo o mais forte na tirada de 151,5 quilómetros entre McLaren Vale e o alto de Old Willunga Hill, aumentando para 48 segundos a vantagem sobre o segundo classificado, agora o colombiano Esteban Chaves (Orica-Scott).

Autor: Lusa