Continuar a ler

Na tirada que ligou Glenelg a Victor Harbor, o 'sprinter' australiano cumpriu os 144 quilómetros em 3:24.45 horas, o mesmo tempo que os outros dois ciclistas que completaram o 'pódio': o eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), bicampeão mundial de estrada, e o italiano Niccolo Bonifazio (Bahrain-Merida).Tal como Ruben Guerreiro, também José Gonçalves (Katusha-Alpecin) terminou integrado no pelotão, em 16.º lugar, com o mesmo tempo do vencedor, enquanto o outro português em prova, Tiago Machado, também da Katusha-Alpecin, acabou no 122.º lugar, a 2.18 minutos no vencedor.Na geral, o australiano Richie Porte (BMC), que hoje terminou em 19.º, continua a vestir a camisola de líder, com os mesmos 20 segundos de vantagem sobre o espanhol Gorka Izagirre (Movistar).Entre os portugueses, Ruben Guerreiro manteve a liderança na classificação da juventude, à frente do espanhol Enric Mas (Quick-Step Floors) e do australiano Michael Storer (UniSA-Australia).Na geral, Ruben Guerreiro subiu três posições e ficou às portas do top 10, fixando-se agora no 11.º lugar, a 29 segundos do líder.José Gonçalves, que partia para esta etapa em 49.º lugar, segue agora em 37.º, a 1.14 minutos do primeiro, enquanto Tiago Machado também subiu na classificação, de 55.º para 47.º, a 1.36 minutos.Na sexta-feira disputa-se a quarta e antepenúltima etapa, entre Norwood e Campbelltown, na distância de 149,5 quilómetros.