Continuar a ler

Foi Contador que atacou no Monachil, mas seria o veterano Valverde - 36 anos - que mais beneficiou, averbando o triunfo em 4:02.28 horas, numa tirada em que não houve bonificações.Com o tempo de Valverde entraram o holandês Wout Poels (Sky), o suíço Sebastien Reinchenbach (FDJ), o italiano Diego Rosa (Sky), o espanhol Ion Izaguirre (Bahrain) e Contador.O espanhol Mikel Landa (Sky), o colombiano Rigoberto Uran (Cannondale) e os franceses Thibaut Pinot (FDJ) e Warren Barguil (Sunweb) minimizaram os estragos e cederam somente cinco segundos, mas o resto do pelotão soma já atrasos na casa das dezenas de segundos ou minutos.Entre os ciclistas que perderam algum tempo para os primeiros esteve o português André Cardoso, da Trek-Segafredo - chegou em 37.º, a 1.04 minutos do sexteto da frente.Na quinta-feira, a Volta a Andaluzia avança já para a etapa rainha, indo de Torredonjimeno até ao Alto Peña del Águila (178 km).