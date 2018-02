Continuar a ler

Carregar o peso do apelido Fernandes é para o jovem um orgulho e nada que o preocupe, antes pelo contrário. Do pai herda então o facto de ter ganho uma edição da Volta, da irmã, Vanessa Fernandes, o ser medalhada olímpica.



"Para mim é bom ter um passado glorioso na família. Dá-me responsabilidade acrescida, mas encaro isso de forma muito positiva. Claro que gostava de vencer também a Volta a Portugal e estar nuns Jogos Olímpicos. Afinal, é o que todos os desportistas querem. E se quando lá chegar, conseguir uma medalha, melhor ainda".



Venceslau Fernandes, o filho, praticou outras modalidades, antes de se fixar de vez no ciclismo. E uma delas foi mesmo o triatlo, onde a irmã fez história durante vários anos. "Pratiquei futebol em Perosinho e também passei pelo triatlo. Mas sempre tive mais queda para o ciclismo".



Antes do arranque da terceira etapa da Volta ao Algarve, o contrarrelógio em Lagoa, o ciclista da Liberty Seguros-Carglass ocupava o 88.º lugar, a 6,09 minutos de Geraint Thomas (Sky), entre 166 classificados após a etapa da Fóia.





Venceslau Fernandes tem 22 anos e é um dos mais novos a participar na Volta ao Algarve. Cumpre para já o primeiro de muitos sonhos, o de correr com alguns dos melhores do Mundo. "Só os costumamos ver pela televisão, nas grandes voltas. É um orgulho poder dividir com eles a estrada", disse-nos o jovem ciclista da Liberty Seguros-Carglass. "Sabemos que com este nível do pelotão pouca coisas podemos fazer, somos um equipa jovem. Mas estamos aqui para dar o nosso melhor e dignificar os patrocinadores".Outro sonho que pode concretizar este ano é de participar na corrida rainha nacional, a tal que o pai, Venceslau Fernandes, venceu com 39 anos em 1984. Depois, outros voos mais altos espera realizar. "Vou começar, claro se for escolhido, pela Volta, depois tenho o sonho de poder um dia disputar uma grande corrida internacional".

Autor: Ana Paula Marques