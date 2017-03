Continuar a ler

O Troféu Liberty Seguros, formado pela Clássica Aldeias do Xisto, pela Clássica da Arrábida e pela Prova de Abertura – Região de Aveiro, foi ganha por Vicente García de Mateos, com 130 pontos. Amaro Antunes, da W52-FC Porto, foi o segundo, com 125, seguindo-se Sérgio Paulinho, da Efapel, e o norueguês Andreas Vangstad, Team Sparebanken Sor, ambos com 120. Vicente García de Mateos esperou pela derradeira dificuldade, 1,5 quilómetros com inclinação média de 10,7 por cento, para desferir um ataque que não teve resposta. O especialista em ciclismo de pista aguentou todo o sobe e desce da viagem e ainda teve energia para ganhar em solitário na aldeia da Cerdeira.O vencedor cortou a meta ao fim de 3h58m34s de prova – média de 35,361 km/h -, relegando o italiano Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira) para o segundo lugar, a 12 segundos. O terceiro foi o norueguês Andreas Vangstad (Team Sparebanken Sor), a 15 segundos.O Troféu Liberty Seguros, formado pela Clássica Aldeias do Xisto, pela Clássica da Arrábida e pela Prova de Abertura – Região de Aveiro, foi ganha por Vicente García de Mateos, com 130 pontos. Amaro Antunes, da W52-FC Porto, foi o segundo, com 125, seguindo-se Sérgio Paulinho, da Efapel, e o norueguês Andreas Vangstad, Team Sparebanken Sor, ambos com 120.

O espanhol Vicente García de Mateos (Louletano-Hospital de Loulé) ganhou este domingo a Clássica Aldeias do Xisto, uma vitória que lhe valeu ainda a conquista do Troféu Liberty Seguros, composto por três provas.A corrida ligou a aldeia da Barroca, Fundão, à aldeia da Cerdeira, Lousã, através de um sinuoso percurso de 140,6 quilómetros, que incluiu quatro contagens de montanha, a última coincidente com a linha de chegada.