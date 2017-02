Continuar a ler

"A equipa foi reforçada, tem um acréscimo de qualidade importante. Como é óbvio, a Volta a Portugal é o grande objetivo do ano e pensamos ter um grupo com candidatos bastante fiáveis, que nos permitem alimentar a esperança de poder vencer a Volta", afirmou Vidal Fitas, à margem da cerimónia pública de apresentação.O responsável técnico da equipa sediada no Algarve apontou os nomes dos reforços Joni Brandão e Alejandro Marque, espanhol vencedor da edição de 2013 da principal competição ciclista nacional, como principais candidatos ao triunfo na Volta a Portugal, "sem esquecer também o Rinaldo" Nocentini, italiano que voltará a envergar a camisola da equipa em 2017."O Alejandro já venceu a Volta, o Joni esteve perto - já foi segundo, quarto e quinto - e é o ciclista português com mais aspirações a vencer uma Volta, por isso, no mínimo, há aqui três atletas com reais aspirações e credíveis, que nos levam a alimentar esta esperança", disse Vidal Fitas.O diretor desportivo do Sporting-Tavira considerou que o projeto este ano "está consolidado", mas "era necessário fazer algumas alterações na equipa" e isso, na sua opinião, foi conseguido."Havia que deixá-la mais equilibrada, dotá-la em algumas características de mais qualidade. Isso foi feito e conseguimos juntar um lote de atletas com um nível bastante elevado, que nos leva a sonhar em poder alcançar os objetivos que traçámos", acrescentou.Vidal Fitas disse que as restantes provas da temporada serão sempre feitas tendo em conta a preparação para a Volta a Portugal, embora "sem descurar" as possibilidades de vitória em nenhuma delas, mas reconheceu que a Volta ao Algarve, que arranca na quarta-feira, será "a mais difícil do ano" para alcançar bons resultados."A Volta ao Algarve é a mais difícil do ano para podermos obter resultados e ganhar, porque o lote de ciclistas que aqui se apresentam são de um grande nível. Dos 100 melhores do Mundo, estão aqui 30 a 40, o que demonstra bem a dificuldade que é conseguir obter resultados no meio desta gente toda", considerou.Vidal Fitas frisou, no entanto, que se trata da "primeira grande competição a sério" e que a equipa "está bem", mas contrapôs que "ainda não se sabe como os adversários se vão apresentar e em que nível estão".