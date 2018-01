Continuar a ler

"Ao nível físico, os ciclistas saíram melhor do que quando entraram. Foi um teste positivo. Ao nível desportivo, também tivemos boa participação, com as duas vitórias em etapas de Rinaldo Nocentini e o 6º lugar da geral. Não fosse a lesão do Fábio Silvestre, seria uma semana perfeita", considerou Vidal Fitas.Para o técnico, a organização africana esteve bastante razoável, pese as adversidades próprias da dureza da estrada: "Logo nos primeiros dias deparámo-nos com temperaturas de 40 graus. O Joni Brandão, o Mário Gonzalez e o Nicola Toffali tiveram problemas gástricos, passando dias complicados por causa da desidratação. Foram obrigados a ingerir muitos líquidos, alguns com açúcar, pelo que o corpo não está preparado neste início de época. Se não fosse isso, até poderíamos ter feito melhor na geral, mas no dia em que a fuga pegou deixámos ir para não forçar.Outro dos problemas foi a logística: "A organização tudo fez para fornecer alojamento e alimentação. Mas nem sempre encontrámos o que precisávamos, pois não conhecíamos a corrida", contou.Corrida de Abertura antes da AlgarviaO Sporting-Tavira iniciou um período de descanso ativo, prevendo-se que, segundo Vidal Fitas, "regresse ainda em melhor forma" na Corrida de Abertura a 4 de fevereiro (Aveiro).Será o último teste antes da Volta ao Algarve (14 a 18 de fev.). Já Fábio Silvestre vai ser operado à tíbia fraturada e avaliado o tempo de paragem. Há a hipótese do Sporting-Tavira ir ao mercado.