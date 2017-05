Continuar a ler

De acordo com os investigadores belgas, Alexandre Vinokourov terá comprado o seu sucesso a Kolobnev, mediante a contrapartida de 150.000 euros.O inquérito denuncia atos de corrupção e é baseado em trocas de emails entre os dois ciclistas, bem como em pagamentos de 100.000 e 50.000 euros realizados posteriormente, em julho e dezembro de 2010.O ministério publico pediu a punição de ambos os ciclistas junto do tribunal correcional de Liège, que divulgará a sua decisão na sexta-feira."O dossier não tem muitos elementos. Os indícios são muito poucos. Se o caso for encaminhado para o tribunal criminal, será com serenidade que nos apresentaremos", disse o advogado que representa Vinokourov.