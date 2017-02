Continuar a ler

Depois de um bom trabalho de suporte da sua equipa, Cavendish arrancou imparável nos últimos 150 metros, ultrapassando Bonifazio e resistindo à perseguição de Greipel, para cumprir os 188 quilómetros em 4:37.06 horas."Se tivesse perdido, tinha sido exclusivamente por culpa minha. Foi o mesmo final do ano passado, em que fui apenas terceiro, depois de termos cometido alguns erros. Corrigimos desta vez e ganhámos", afirmou Cavendish, após selar o primeiro triunfo da temporada.Face às quedas, muitos ciclistas não disputaram o sprint, casos do germânico Marcel Kittel (Quick-Step Floors) e do australiano Caleb Ewan (Orica-Scott), sendo que espanhol Alberto Contador (Trek-Segafredo) também caiu e teve de ser 'recolocado' no pelotão pela sua equipa.No início, a tirada ficou marcada por uma fuga de seis ciclistas - entre os quais o italiano Manuele Mori, companheiro de equipa de Rui Costa -, que tiveram um máximo de quatro minutos de avanço sobre o pelotão.A 35 quilómetros da meta, já só três ciclistas resistiam na frente, mas com o pelotão, liderado pelas equipas Lotto Soudal e Quick-Step Floors, muito próximo, com pouco mais de um minuto de desvantagem.A etapa estava destinada a ser discutida ao sprint e foi isso que aconteceu, com as equipas dos especialistas a aproveitarem a estrada plana para reagrupar e promover uma discussão sobre a meta, onde Cavendish se impôs.O britânico lidera, assim, a geral, com quatro segundos de avanço sobre Greipel e Mori e seis face a Bonifazio, enquanto Rui Costa é 20.º, a 10.