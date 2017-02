Continuar a ler

Kittel concluiu a segunda etapa, na distância de 153 quilómetros, com partida e chegada na capital dos Emirados Árabes Unidos, em 3:28.11 horas, e em que o britânico Mark Cavendish segurou a liderança com quatro segundos sobre o alemão.Na terceira posição da geral segue o também alemão Andre Greipel (Lotto Soudal), a oito segundos de Mark Cavendish, enquanto o português Rui Costa segue no 23.º lugar, a 14 segundos do britânico.O pelotão da Volta a Abu Dhabi cumpre sábado a terceira etapa, tida como a mais exigente e seletiva do percurso, e que termina com a subida a Jebel Hafeet, que deverá afastar os sprinters da frente da classificação geral.