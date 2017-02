Continuar a ler

Apesar da forte concorrência, Rui Costa, que ‘pedala’ no país de origem da sua equipa, afirmou: "Chego à volta de Abu Dhabi num bom momento e espero que a equipa consiga um bom resultado. Temos ciclistas para os ‘sprints’ e para a chegada em alto no sábado."



A competição inicia-se hoje e termina no próximo domingo. Apesar da forte concorrência, Rui Costa, que ‘pedala’ no país de origem da sua equipa, afirmou: "Chego à volta de Abu Dhabi num bom momento e espero que a equipa consiga um bom resultado. Temos ciclistas para os ‘sprints’ e para a chegada em alto no sábado."A competição inicia-se hoje e termina no próximo domingo.

O português Rui Costa congratulou-se com o facto de liderar a partir de hoje a equipa UAE Abu Dhabi na Volta a Abu Dhabi, depois de ter terminado no domingo a Volta a Omã no segundo lugar da geral. "É um orgulho correr nesta equipa. Sinto-me a ‘bandeira’ da formação e isso é muito bonito, porque representamos um país", confessou.O campeão mundial de estrada em 2013 mostrou-se confiante, apesar da concorrência que vai defrontar, que inclui nomes conceituados do ciclismo mundial, casos dos alemães André Greipel (Lotto Soudal) e Marcel Kittel (Quick-Step Floors), do britânico Mark Cavendish (Dimension Data), do colombiano Nairo Quintana (Movistar Team), do italiano Vicenzo Nibali (Bahrain-Merida) e do espanhol alberto Contador (Trek).