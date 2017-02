Continuar a ler

Praticamente plano e bastante curto, o 'crono' não provocou grandes diferenças, que foram mínimas entre os melhores ciclistas, nomeadamente os três mais em forma - Valverde, Contador e o francês Thibaut Pinot (FDJ), este a ceder oito segundos para Valverde.



No sábado, Valverde vai para a estrada na frente, mas tem Contador a um segundo e Pinot a seis. O holandês Wout Poels (Sky), surge em quarto lugar, a 21 segundos e já parece fora das contas para o pódio.



O único português em prova é André Cardoso, da Trek-Segafredo, que fez um contrarrelógio muito discreto, terminando no 107.º lugar, a 1.53 de Campenaerts. Na classificação geral, desceu quatro lugares e está em 26.º, a 5.29 minutos do camisola vermelha.



O espanhol Alejandro Valverde, chefe de fila da Movistar, recuperou a camisola vermelha na Volta à Andaluzia, que agora está 'segura' por um segundo apenas após a 3.ª etapa, um contrarrelógio de 12 km na região de Córboda.Segundo na etapa, a um segundo do vencedor do dia, o belga Victor Campenaerts (LottoNL-Jumbo) - que cumpriu o percurso em 14.55 minutos -, Valverde superou o anterior camisola vermelha, o espanhol Alberto Contador (Trek-Segafredo), por cinco segundos, prolongando a luta pela vitória final para as etapas de sábado e domingo.

Autor: Lusa