Continuar a ler

Nesta tirada com cinco contagens de montanha, Tiago Machado ( Katusha-Alpecin ) chegou 04.36 minutos depois, na 28.ª posição, e Rúben Guerreiro 15.53, na 52.ª, à frente do anterior líder da classificação geral, o sprinter alemão Marcel Kittel, que cedeu 20.46 minutos e terminou no 105.º lugar.Majka lidera a corrida com dois segundos de vantagem sobre Bennett e 14 sobre Boswell, enquanto Machado subiu ao 28.º posto, a 04.47 do polaco, e Guerreiro desceu ao 51.º, a 16.04.Na terceira etapa, o pelotão vai enfrentar 192,5 quilómetros, entre Pismo Beach e Morro Bay, num percurso com um prémio de montanha de terceira categoria e uma chegada apropriada para os velocistas.