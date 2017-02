Continuar a ler

A segunda etapa, esta quinta-feira, vai ligar Alicante a Denia, na distância de 180 quilómetros, num terreno bem mais propicio aos ciclistas da equipa portista.





A equipa da W52-FC Porto teve um início de época discreto ao realizar o 20.º tempo na primeira etapa da Volta à Comunidade Valenciana, um contrarrelógio coletivo de 37,9 quilómetros. A formação portuguesa, que se apresentou com Gustavo Veloso, Rui Vinhas, Amaro Antunes, Samuel Caldeira, Raul Alarcon, Joaquim Silva, António Carvalho e Angel Rebollido, cumpriu a distância com mais 4,29 minutos que a BMC, vencedora da etapa.Participam na prova 25 equipas, dez das quais do World Tour, que acabaram, sem surpresas, por monopolizar os primeiros lugares.

Autor: Ana Paula Marques