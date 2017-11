Continuar a ler

Um vídeo publicado online mostra um ciclista suíço a ser atirado ao chão e depois pontapeado, e, posteriormente, o agressor a dirigir-se a um carro de apoio, do qual recolhe uma bomba de ar, com a aparente ideia de a utilizar como arma.Os incidentes ocorreram no final da sétima etapa, entre as cidades de Sanya e Wuzhishan.A Federação chinesa de ciclismo já disse ter aberto um inquérito ao sucedido e que não tolerará "atitudes não civilizadas e comportamentos violentos", mas ressalva que os acontecimentos foram desencadeados por um toque do suíço no corredor chinês."Não lhe tocámos, podem ver o vídeo da corrida", defendeu o antigo ciclista Danilo Hondo, manager da equipa suíça.