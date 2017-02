Depois de ter sido segundo na etapa de quarta-feira, o ciclista português Rui Costa (UAE Abu Dhabi) repetiu a posição esta quinta-feira, na 3.ª etapa da Volta a Omã. O chefe-de-fila da UAE Abu Dhabi ficou, assim, a dois segundos da liderança da prova, que continua na posse do belga Ben Hermans (BMC). No 3.º posto segue o dinamarquês Jakob Fulgsang (Astana), a 10 segundos.Desta vez, Rui Costa ficou apenas atrás do dinamarquês Soren Kragh Andersen (Sunweb), que gastou 3:53.11 horas para cumprir os 162 km da tirada que ligou a Universidade Sultão Qaboos, em Mascate, e Quriyat. Com a meta instalada no final de uma curta subida de 2,8 km, com uma pendente média de 6,5%, Sorensen liderou um grupo de oito ciclistas, sendo seguido pelo português e por Ben Hermans.Na sexta-feira corre-se a quarta etapa, entre Yiyi (Al Sifah) e o Ministério do Turismo, em Mascate, num percurso de 118 quilómetros com cinco contagens de montanha.

Autor: Lusa