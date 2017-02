Continuar a ler

Na geral, Ben Hermans lidera com quatro segundos de avanço sobre Rui Costa e sete sobre Jakob Fulgsang, enquanto o primeiro líder da prova, o sprinter norueguês Alexander Kristoff (Katusah-Alpecin), perdeu 3.43 minutos numa etapa que se adequava pouco às suas características.



Na quinta-feira, os ciclistas terão de percorrer 162 quilómetros entre a Universidade Sultão Qaboos, em Mascate, e Quriyat.



O português Rui Costa (UAE Abu Dhabi) terminou esta quarta-feira na segunda posição a 2.ª etapa da Volta a Omã, subindo ao mesmo lugar da classificação geral, atrás do alemão Bem Hermans (BMC), vencedor da tirada.Uma contagem de montanha - a quarta do dia - a cerca de cinco quilómetros da meta fracionou o pelotão, com Bem Hermans a libertar-se de Rui Costa e do dinamarquês Jakob Fulgsang (Astana) nos metros finais, gastando 3:20.49 horas para cumprir os 145,5 quilómetros entre Nakhal e Al Bustan.