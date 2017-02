Continuar a ler

Hermans concluiu a etapa 'rainha' da prova, cuja meta coincidia com uma contagem de montanha, em 4.08.46 horas. Fabio Aru foi segundo, a três segundos do vencedor e líder, e subiu ao terceiro lugar da geral, a 35.



Em declarações à assessoria de imprensa da equipa, o português admitiu estar satisfeito com o seu desempenho e deu os parabéns a Ben Hermans. "Estou muito satisfeito, não era fácil lutar contra grandes trepadores", disse, acrescentando: "Foi muito importante o apoio que a equipa me deu. Estou muito confiante para a etapa final de amanhã [domingo], na qual vai ser preciso enfrentar os 'truques' do vento".



A prova termina este domingo com uma ligação de 130,5 quilómetros, entre The Wave, em Mascate, e Muttrah, num percurso com duas contagens de montanha.