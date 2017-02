Continuar a ler

Rui Costa foi o 59.º a cruzar a meta, em Muttrah, após os 130,5 quilómetros desde The Wave, em Mascate, com o mesmo registo do vencedor, 02:57.03 horas, e dos concorrentes na geral, caso de Hermans e do italiano Fabio Aru (Astana).Desta forma a classificação não sofreu alterações, com Hermans a arrebatar o triunfo final, sucedendo ao italiano Vincenzo Nibali, com 22 segundos de vantagem sobre o português Rui Costa e 35 sobre Aru.