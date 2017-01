Continuar a ler

A 79.ª edição da Volta a Portugal, que vai assinalar os 90 anos da competição, arranca em Lisboa, a 4 de agosto, com um prólogo, estando a derradeira etapa marcada para o dia 15 do mesmo mês, em Viseu.Segundo o diretor da corrida, o regresso ao interior alentejano está previsto para o terceiro dia de prova, a 6 de agosto, com início em Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, e chegada a Castelo Branco."A primeira etapa em linha, e esta não a poderei ainda revelar, fará a ponte entre Lisboa e a segunda etapa em linha", que ligará Reguengos de Monsaraz a Castelo Branco, referiu Joaquim Gomes.Também em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, José Calixto, congratulou-se pelo regresso da Volta a Portugal ao interior do Alentejo, considerando que a região não podia perder a oportunidade de receber uma etapa da prova."Era importante trazermos um evento de dimensão internacional, o maior do ciclismo português, a terras que queremos promover como a Capital dos Vinhos de Portugal e que queremos utilizar para a promoção e divulgação do nosso território", realçou.O autarca salientou que a passagem da corrida pela região foi possível graças a uma parceria da Câmara de Reguengos de Monsaraz com os municípios de Redondo, Borba e Vila Viçosa e com a Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo.A Volta a Portugal, cuja edição de 2016 foi conquistada pelo português Rui Vinhas (W52-FC Porto), é organizada pela Podium Events.