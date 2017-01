Continuar a ler

Segundo fontes hospitalares, citadas pela agência EFE, o colombiano "sofreu um traumatismo crânio-encefálico ligeiro e outro cervical, com perda momentânea do conhecimento, além de algumas escoriações no rosto".O ciclista belga Tom Boonen (Quick Step) foi o vencedor da segunda etapa, com partida e chegada a San Juan 8128,8 km), depois de bater ao 'sprint' Elia Viviani (seleção de Itália), que passou a comandar a geral.Relativamente aos portugueses em prova, Rafael Reis (Caja Rural) cortou a linha de meta na 14.ª posição e Rui Costa (UAE Abu Dhabi) na 41.ª, ambos com o mesmo tempo de Boonen, que cumpriu os 128,8 quilómetros em 3:00.40 horas.A terceira etapa da prova, um contrarrelógio individual de 11,9 quilómetros, também com partida e chegada em San Juan, disputa-se hoje.