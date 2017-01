Continuar a ler

Na geral, Navardauskas lidera com 3.57 minutos de vantagem sobre Mollema, enquanto Rafael Reis é também o 17.° classificado, a 37 segundos, enquanto Rui Costa está na 21.ª posição, a 51.



O ciclista lituano Ramunas Navardauskas venceu esta quarta feira a terceira etapa da Volta a San Juan, na Argentina, liderando agora a prova, depois de ter dado a primeira vitória à recém criada equipa Bahrain-MeridaNum contra-relógio individual de 11,9 quilómetros, com partida e chegada em San Juan, Navardauskas impôs-se ao fazer menos três segundos do que o holandês Bauke Mollema. Já o português Rafael Reis (Caja Rural) cortou a linha de meta na 17.ª posição, a 37 segundos do vencedor, enquanto o compatriota Rui Costa (UAE Abu Dhabi) terminou em 25.°, a 51.

Autor: Lusa