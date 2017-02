Continuar a ler

A Volta à Turquia realizou-se pela primeira vez em 1960 e este ano iria estrear-se no calendário 'WorldTour'. Em 2016, a prova foi ganha pelo português José Gonçalves, então ao serviço da Caja Rural. Este ano, estava prevista para decorrer entre 18 e 23 de abril, mas chocava com as principais clássicas da primavera na Bélgica, como a La Fléche Wallonne, em 19 de abril, e a Liège-Bastogne-Liège, em 23 de abril.



A União Ciclista Internacional (UCI) anunciou o adiamento da Volta à Turquia, agendada para abril, devido à sobreposição de datas com outras provas e ao clima de insegurança no país. "A edição de 2017 da Volta Presidente da Turquia, inicialmente prevista para abril, foi adiada", refere a UCI em comunicado, acrescentando que "uma nova data será equacionada na próxima reunião do Conselho Profissional de Ciclismo (PCC), em março".O organismo máximo da modalidade não deu mais detalhes, mas o responsável do ciclismo turco, Erol Kucukbakirci, disse aos órgãos de comunicação social estatais que, no início deste mês, tinha pedido um adiamento da prova para outubro devido ao "congestionamento de datas no calendário".

Autor: Lusa