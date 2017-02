Continuar a ler

André Cardoso (Trek-Segafredo) concluiu a etapa integrado no pelotão, no 71.º lugar, permanecendo no 26.º posto da geral, a 5.29 minutos do primeiro classificado.Valverde continua na liderança da prova, à frente de Contador, quando faltam apenas os 151,5 quilómetros da ligação entre Setenil de las Bodegas e Coín, a cumprir este domingo. Já o francês Thibaut Pinot (FDJ) segue no terceiro lugar, a seis segundos.