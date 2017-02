Continuar a ler

Graças às bonificações, o ciclista espanhol da Movistar, vencedor da Volta ao Alentejo em 2014, é o novo camisola amarela e, na sexta-feira, vai partir para a terceira etapa, uma ligação de 208 quilómetros entre Mourão e Mértola, com três segundos de vantagem sobre o anterior líder, o italiano Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira).



- Classificação da 2.ª etapa:



1. Johim Ariesen, Hol (Metec-TKH), 3:50.22 horas. (média: 44,616 km/h).

2. Carlos Barbero, Esp (Movistar), m.t.

3. Colin Joyce, EUA (Rally Cycling), m.t.

4. Jan Tratnik, Slo (CCC Sprandi), m.t.

5. Christopher Lawless, GB (Axeon-Hagens Berman), m.t.

6. Ivo Oliveira, Por (Axeon-Hagens Berman), m.t.

7. Roman Maikin, Rus (GazProm-Rusvelo), m.t.

8. Juan Molano, Col (Manzana Postobón), m.t.

9. Luís Mendonça, Por (Louletano-Hospital de Loulé), m.t.

10. Julen Irizar, Esp (Euskadi-Murias), m.t.



- Classificação geral individual:



1. Carlos Barbero, Esp (Movistar), 7:54.18 horas.

2. Rinaldo Nocentini, Ita (Sporting-Tavira), a 03 segundos.

3. Eduard Prades, Esp (Caja Rural), a 07.

4. Krister Hagen, Nor (Team Coop), a 10.

5. Edward Dunbar, Irl (Axeon-Hagens Berman), a 11.

6. Daniel Mestre, Por (Efapel), m.t.

7. Rafael Silva, Por (Efapel), a 12.

8. Jan Tratnik, Slo (CCC Sprandi), a 13.

9. Edgar Pinto, Por (LA Alumínios-Metalusa Blackjack), m.t.

O ciclista holandês Johim Ariesen (Metec-TKH) venceu, esta quinta-feira, a segunda etapa da 35.ª Volta ao Alentejo, com o espanhol Carlos Barbero (Movistar), segundo em Portel, a subir à liderança da geral.Ariesen foi o mais forte no final dos 171,3 quilómetros entre Monforte e Portel, batendo ao sprint' Barbero e o norte-americano Colin Joyce, respetivamente segundo e terceiro na tirada, com as mesmas 03:50.22 horas do vencedor.

