O triunfo no Alentejo é tão mais especial por ser o primeiro do ciclista espanhol, de 25 anos, pela Movistar, "a melhor equipa de ciclismo do Mundo". "Este é o meu primeiro ano na Movistar e ganhar uma prova logo em fevereiro é muito bom para a equipa e para mim também. O Alentejo traz-me muito boas recordações, tanto em 2014 como este ano, é uma terra de que gosto muito e espero voltar", assumiu o estudante de Engenharia Mecânica Industrial que já tinha vencido a Volta ao Alentejo em 2014.Barbero fez questão de partilhar a sua vitória com os seus colegas de equipa, entre os quais estavam Nelson Oliveira e Nuno Bico, que mal cortou a meta disparou um "Quebrámos a tradição... finalmente!". Depois de ser abraçado pelo companheiro, o estreante Nelson Oliveira mostrou o seu contentamento pela vitória: "Viemos aqui com o objetivo de ganhar com o Barbero e o objetivo foi concretizado. Estamos de parabéns."A superioridade do vencedor e da Movistar foi uma evidência até para os adversários, com o segundo classificado, o italiano Rinaldo Nocentini, a reconhecer que não havia forma de lutar mais. "Penso que a equipa fez o que podia. O Barbero é mais veloz do que eu. Na primeira etapa, que era a única em que podia tentar fazer alguma coisa, venci. As outras eram melhores para as características dele. Eu dei o meu melhor, por isso o segundo lugar está bem", admitiu o veterano do Sporting-Tavira.Já Edgar Pinto (LA Alumínios-Metalusa Blackjack), o melhor português da 35.ª edição, lamentou não ter ido além do sétimo lugar. "É sempre gratificante [ser o melhor português], mas fica o sabor amargo de nunca ter conseguido bonificar. A 'Alentejana' é um pouco ingrata para quem tem menos capacidade de sprint", apontou.