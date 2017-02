O colombiano Juan Molano (Manzana Postobón) ganhou esta sexta-feira, em Mértola, a terceira etapa da 35.ª Volta ao Alentejo, aproveitada pelo espanhol Carlos Barbero (Movistar) para reforçar a liderança na geral individual.Molano impôs-se no final dos 208 quilómetros da tirada que começou em Mourão, batendo o britânico Christopher Lawless (Axeon-Hagens Berman), com ambos a cortarem a meta com o tempo de 04:29.16 horas.O camisola amarela Carlos Barbero, que foi terceiro na etapa a dois segundos, reforçou a liderança da geral graças às bonificações amealhadas durante a jornada e tem agora 12 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o italiano Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira).

Autor: Lusa