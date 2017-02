O ciclista norte-americano Logan Owen (Axeon-Hagens Berman) bateu este sábado ao sprint o camisola amarela Carlos Barbero (Movistar), para festejar a vitória na quarta etapa da 35.ª Volta ao Alentejo.Num sprint apertado, no final da ligação de 175,2 quilómetros entre Odemira e Alcácer do Sal, Owen levou a melhor sobre o espanhol da Movistar, com os dois a cortarem a meta com o tempo de 3:58.53 horas, à frente do holandês Jasper De Laat (Metec-TKH).Com o segundo lugar na etapa, Barbero aumentou a distância para a concorrência e vai partir, no domingo, para a quinta e última tirada da 35.ª Volta ao Alentejo, uma ligação de 168,9 quilómetros entre Ferreira do Alentejo e Évora, com 17 segundos de vantagem sobre o italiano Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira).

Autor: Lusa