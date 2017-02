Continuar a ler

Ao primeiro dia, Albufeira volta a ser epicentro da competição, mas, ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, o seu complexo esquema de rotundas será o local de partida da primeira etapa, uma ligação para roladores e sprinters, que levará os corredores até Lagos, ao longo de 182,9 quilómetros praticamente planos.Após um primeiro contacto com as estradas algarvias, o pelotão de 25 equipas e 200 corredores enfrentará, logo na segunda tirada, o seu primeiro grande desafio, com os candidatos a terem de responder presente no final dos 189,3 quilómetros que vão unir Lagoa ao alto da Fóia, em Monchique.A chegada do ponto mais alto do Algarve (900 metros) será feita por uma vertente diferente da do ano anterior, com a escalada para a meta a fazer-se ao longo de 9,1 quilómetros, com uma inclinação média de 6,2%.Feita a primeira seleção na Fóia, os favoritos voltarão a ver as suas ambições testadas na sexta-feira, no contrarrelógio de 18 quilómetros, com início e final em Sagres, que repete integralmente o percurso que levou o alemão Tony Martin, agora na Katusha-Alpecin, à amarela na edição de 2016.Antes das decisivas grandes emoções desta 'Algarvia', há ainda uma outra etapa dedicada aos 'sprinters'. No sábado, Tavira procurará repetir o banho de multidão registado há um ano, no final da quarta etapa, uma ligação de 203,4 quilómetros com partida em Almodôvar.Mas só no quinto e último dia é que a Volta ao Algarve conhecerá o seu vencedor: é no emblemático alto do Malhão (uma subida de 2,8 quilómetros com inclinação média de 8,9%), em Loulé, que será coroado o sucessor do britânico Geraint Thomas (Sky), bicampeão em título e ausente este ano.A derradeira etapa vai percorrer 179,2 quilómetros, a partir do centro de Loulé, com o pelotão a subir uma primeira vez o Malhão a 41,5 quilómetros da meta, no início de um circuito final de permanente sobe e desce que faz lembrar as clássicas das Ardenas.