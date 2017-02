Com a vitória na etapa final, Amaro Antunes, de 26 anos, subiu do 9.º para o 5.º lugar da geral individual, terminando a 1 minuto e 29 segundos do vencedor da prova, o esloveno Primoz Roglic.

Amaro Antunes, vencedor da última etapa da Volta ao Algarve, explicou a estratégia utilizada este domingo e não resistiu a agradecer o apoio que sentiu por parte dos seus conterrâneos algarvios."Depois da etapa da Fóia não ter corrido bem, delineámos outra estratégia para o Malhão. Sabia onde tinha de atacar e ao longo da subida foi impressionante ouvir o meu nome. Mostrei que posso estar com os melhores", constatou o ciclista da W52–FC Porto–Mestre da Cor.

Autor: Ana Paula Marques