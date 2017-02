André Greipel, o vencedor da 4.ª etapa da Volta ao Algarve, que se disputou este sábado entre Almodôvar e Tavira, numa extensão de 203,4 quilómetros, reconhece que a sorte o acompanhou, no momento de atacar o sprint final."A fuga dificultou-nos bastante a preparação da chegada, pois gastamos quase metade da equipa a perseguir. No final encontrei-me numa boa posição e arranquei no momento certo. Já aqui ganhei em Tavira, mas no ano passado não pude disputar o sprint. Desta vez tive a sorte comigo. Foi um sprint bem disputado, lado a lado com o Degenkolb, mas felizmente consegui ganhar. É sempre bom sinal ganhar aqui no Algarve", reconheceu o ciclista alemão da Lotto Soudal, que terminou a etapa em 4 horas, 57 minutos e 51 segundos, à média de 40, 974 quilómetros/hora.

Autor: João Lopes