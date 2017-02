O campeão alemão Andre Greipel, da Lotto Soudal, vingou a derrota na primeira etapa em Lagos, onde foi batido pelo colmbiano Fernando Gaviria, da Quick Step, ao vencer esta sábado a quarta tirada, com chegada a Tavira. A cidade do rio Gilão teve uma enchente na chegada para ver um sprint vibrante, com Greipel a bater John Degenkolb, da Trek, e Dylan Groenewegen, da LottoNL Jumbo.Nenhum português ou ciclista de equipas nacionais ficou entre os primeiros - Luís Mendonça, do Louletano-Hospital de Loulé foi o melhor, em 17.º -, numa etapa em que o esloveno Primoz Roglic, da LottoNL Jumbo manteve a camisola amarela, que vai tentar segurar domingo na última etapa, com chegada ao alto do Malhão.

Autor: Ana Paula Marques