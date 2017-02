Continuar a ler

Há um ano, fechada que estava a sua participação na 42.ª edição, Castroviejo empreendeu a descida do Malhão (Loulé) para alcançar o autocarro da Movistar, que se encontrava uns metros mais abaixo, mas, no caminho, não evitou a colisão com um adepto, que resultou em fraturas na sexta vértebra cervical e no cúbito do braço esquerdo e uma paragem de 111 dias.Hoje, o espanhol 'vingou-se' do azar, pedalando para o triunfo na etapa a uma média de 50,467 km/h - inferior aos 51,551 km/h do suíço Fabian Cancellara na mesma etapa, no ano passado - e para o terceiro lugar na geral, que passou a ser liderada pelo esloveno Primoz Roglic, terceiro na etapa, a cinco segundos.Cortada a linha de meta, junto à Fortaleza de Sagres, o campeão europeu de contrarrelógio só se preocupou com um homem: "Sou o melhor? Que tempo fez o Tony?". O adversário de quem o espanhol falava era o 'inevitável' Tony Martin (Katusha-Alpecin), o dono do título mundial, que tinha chegado pouco antes.Mas o alemão, que tal como em 2016 caiu extenuado no chão de Sagres, segurando o corpo contra as grades enquanto perguntava sem parar se tinha sido segundo - foi preciso mostrarem-lhe a classificação num 'tablet' para o duplo vencedor da 'Algarvia' (2011 e 2013) ter a certeza de que, nesse momento, era mesmo primeiro -, demorou mais quatro segundos, tendo mesmo de contentar-se com a repetição da classificação de há um ano."Poder bater o Martin é uma satisfação, é um grande campeão", resumiu o ciclista da Movistar, equipa que classificou três ciclistas no 'top 10' - o tricampeão nacional Nelson Oliveira foi um deles, sendo o melhor ciclista português, na nona posição, a 20 segundos do seu companheiro.Com o triunfo no contrarrelógio misto (uma primeira parte técnica, uma segunda veloz e plana, contra o vento) entregue a Castroviejo, restava saber quem roubaria a camisola amarela a Daniel Martin (Quick-Step Floors) e aí foi Primoz Roglic a levar a melhor."Tentei vestir a amarela ontem, mas não resultou. Hoje sentia-me bem e voltei a tentar e aqui estou", disse o esloveno de 27 anos, que tem Michal Kwiatkowski na segunda posição, a 22 segundos.O polaco da Sky, grande favorito ao triunfo final, por inerência de currículo (venceu a prova em 2014 e foi segundo em 2015 e 2013), foi quarto no contrarrelógio, com o mesmo tempo do homem da Lotto NL-Jumbo, e é agora a principal ameaça à amarela de Roglic."Cada ciclista é um candidato. Há corredores muito fortes, mas vamos concentrar-nos no nosso trabalho. Sou um otimista, acredito que é possível ganhar", assegurou o líder da equipa holandesa.Com 203,4 quilómetros planos para cumprir no sábado, entre Almodôvar e Tavira, o campeão esloveno de contrarrelógio está já a pensar no Malhão, onde no domingo se terá de preocupar, sobretudo, com Kwiatkowski, Castroviejo, que é terceiro a 36 segundos, Tony Gallopin (Lotto Soudal), quarto a 55, e Luis León Sánchez (Astana), quinto a 59.Entre os portugueses, Amaro Antunes (W52-FC Porto) continua a ser o melhor, ocupando o nono lugar, a 1.54 minutos do camisola amarela.